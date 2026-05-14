Зеленский обсудил с немецкими чиновниками ускорение реализации договоренностей по ПВО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром по особым поручениям, главой ведомства федерального канцлера Германии Торстеном Фраем и президентом Федеральной разведывательной службы Германии Мартином Егером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский рассказал в соцсети Х.

По его словам, немецкие чиновники передали важные сигналы поддержки на фоне массированного российского удара.

"Говорили о том, как можно ускорить наши с Германией договоренности по ПВО, чтобы защитить украинцев и украинок от такого террора. Германия неоднократно помогала усиливать нашу защиту неба, и мы надеемся на соответствующее лидерство и сейчас", – написал Зеленский.

Также, по его словам, на встрече обсудили Drone Deal, которую Украина предложила Германии.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Россией Украины сообщила, что ЕС финализирует пакет поддержки на 6 млрд евро, который будет касаться дронов.

Великобритания после последних атак РФ обещает ускорить поставки Украине средств ПВО.