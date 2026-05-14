Литва викликала дипломата Білорусі через порушення повітряного простору

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни вночі у середу.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В МЗС Литви повідомили, що викликали тимчасового повіреного Білорусі та висловили йому рішучий протест у зв’язку з порушенням повітряного простору країни вночі 13 травня метеозондами.

У відомстві наголосили, що цей інцидент становив пряму загрозу для цивільної авіації та вимагав тимчасового закриття повітряного простору над аеропортом Вільнюса.

Представнику Білорусі наголосили, що Вільнюс вважає ці повторювані інциденти гібридною атакою проти Литви, за яку Білорусь несе відповідальність.

Як повідомляли, вночі 13 травня аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі. Через це один рейс розвернули на шляху і ще один скасували.

Одна з куль приземлилася в районі міста Каунас, у протилежному кінці країни.

На початку травня метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі.