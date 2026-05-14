Литва вызвала дипломата Беларуси из-за нарушения воздушного пространства

Литва вызвала временного поверенного Беларуси в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны в ночь на среду.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В МИД Литвы сообщили, что вызвали временного поверенного Беларуси и выразили ему решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны ночью 13 мая очередными метеозондами.

В ведомстве подчеркнули, что этот инцидент представлял прямую угрозу для гражданской авиации и потребовал временного закрытия воздушного пространства над аэропортом Вильнюса.

Представителю Беларуси подчеркнули, что Вильнюс считает эти повторяющиеся инциденты гибридной атакой против Литвы, за которую Беларусь несет ответственность.

Как сообщалось, ночью 13 мая аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за очередных метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. Из-за этого один рейс развернули в пути, а еще один отменили.

Одна из шаров приземлилась в районе города Каунас, в противоположном конце страны.

В начале мая метеошары с контрабандными сигаретами из Беларуси впервые обнаружили далеко на юге Польши.