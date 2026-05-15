В прикордонних районах Латвії розіслали сповіщення про можливу загрозу з повітря

Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня повідомили про можливу загроза в повітряному просторі в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях поблизу кордону з РФ.

Про це йдеться у повідомленні збройних сил в Х, передає "Європейська правда".

"Національні збройні сили повідомляють, що можлива загроза в повітряному просторі Латвії в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях", – йдеться в повідомленні о 2 ночі.

Близько 6.40 ранку повідомили, що загроза минула.

Тим не менш, в Лудзському краї скасовані заняття у школах.

Як зазначається, Національні збройні сили разом із союзниками НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

"Національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, відправивши додаткові підрозділи. Поки триває агресія Росії проти України, повторення таких випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається іноземний безпілотний літальний апарат, є можливим", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов весь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції "Прогресивних", одного з трьох партнерів. Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

