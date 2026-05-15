В приграничных районах Латвии разослали предупреждения о возможной угрозе с воздуха

Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 15 мая сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве Краславского, Лудзского, Балвского и Резекненского округов вблизи границы с РФ.

Об этом говорится в сообщении вооруженных сил в Х, передает "Европейская правда".

"Национальные вооруженные силы сообщают, что возможна угроза в воздушном пространстве Латвии в Краславском, Лудзском, Балвском и Резекненском краях", – говорится в сообщении, опубликованном в 2 часа ночи.

Около 6.40 утра сообщили, что угроза миновала.

Тем не менее, в Лудзском крае отменены занятия в школах.

Как отмечается, Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу.

"Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается иностранный беспилотный летательный аппарат, возможно", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции "Прогрессивных", одного из трех партнеров. Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя "Прогрессивных" – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

Подробнее об этом – в статье Атака ВСУ, развалившая правительство: испортит ли отношения Украины и Латвии удар по нефтебазе.