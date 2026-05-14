Прем'єрка Латвії подала у відставку

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов весь уряд.

Про це в спеціальному випуску новин LSM повідомив Едмундс Юревіц, член партії Сіліні та лідер фракції "Нова єдність", передає "Європейська правда".

У середу ввечері міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс з партії "Нова єдність" заявив, що Сіліня не має наміру йти у відставку. Тим часом лідер фракції "Прогресивні" у Сеймі Андріс Шуваєвс у четвер вранці заявив, що якщо в цей день відбудеться голосування щодо висловлення недовіри Сіліні, уряд впаде.

Опозиція планувала домогтися відставки Сіліні незвичайним способом, оскільки Регламент Сейму передбачає, що рішення про висловлення недовіри може бути прийняте на черговому засіданні Сейму не раніше ніж через 5 днів після подання проєкту рішення. План полягав у тому, щоб домогтися відставки, підтримавши одну з пропозицій щодо Сіліні, включених до незавершеного засідання 7 травня. Таким чином депутати можуть негайно, не чекаючи 5 днів, подати клопотання про відставку.

Однак вранці на прохання прем'єр-міністра було оголошено годинну перерву до 10:00, коли засідання відновилося, а спікер Сейму не надав жодних пояснень щодо причин перерви. Очікувався виступ прем'єрки.

Однак Сіліня не виступила перед парламентом, а провела пресконференцію в Кабінеті міністрів, де оголосила про відставку.

Нагадаємо, вдень 13 травня ліберальна партія "Прогресивні", яка була молодшим партнером в урядовій коаліції, заявила, що не бачить можливості далі працювати в уряді Сіліні, та закликала її до відставки, а також запропонувала президенту почати консультації про формування нового уряду.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

