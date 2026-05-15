Уряд Естонії розглядає три сценарії участі в місії в Ормузькій протоці

Естонський уряд розглядає різні варіанти того, як допомогти із убезпеченням свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Уряд Естонії розглядає три варіанти місії в Ормузькій протоці: відправлення штабних офіцерів, екіпажів безпілотних підводних апаратів або тральника.

Точна кількість персоналу та подальші обговорення з парламентом залежатимуть від обраного варіанту.

"Якщо це штабні офіцери, то їхня кількість буде відносно невеликою. Якщо це команда підводних апаратів – їх буде менш ніж десять. Якщо це екіпаж корабля, то кількість буде значно більшою – це цілий корабель із допоміжним персоналом, тож мова йде про 40–60 осіб. Це дуже залежить від того, яким буде остаточне рішення", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, Естонія не має багато "морських можливостей", які вона може запропонувати, окрім протимінних заходів.

"Ми є досить провідними фахівцями, коли йдеться про протимінні заходи. І, наприклад, у плані планування, програмування та виконання – ми, безперечно, маємо попит завдяки нашому ноу-хау", – сказав колишній командувач ВМС Юрі Саска.

12 травня Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що два тральники ВМС Італії наближаються до Ормузької протоки: їх планують долучити до спеціальної місії після досягнення угоди про припинення війни з Іраном.

А Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.