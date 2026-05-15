Правительство Эстонии рассматривает три сценария участия в миссии в Ормузском проливе

Правительство Эстонии рассматривает различные варианты обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Правительство Эстонии рассматривает три варианта миссии в Ормузском проливе: отправку штабных офицеров, экипажей беспилотных подводных аппаратов или тральщика.

Точное количество персонала и дальнейшие обсуждения с парламентом будут зависеть от выбранного варианта.

"Если это штабные офицеры, то их количество будет относительно небольшим. Если это команда подводных аппаратов – их будет менее десяти. Если это экипаж корабля, то количество будет значительно больше – это целый корабль со вспомогательным персоналом, так что речь идет о 40–60 человек. Это очень зависит от того, каким будет окончательное решение", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, у Эстонии не так много "морских возможностей", которые она может предложить, кроме противоминных мероприятий.

"Мы являемся довольно ведущими специалистами, когда речь идет о противоминных мерах. И, например, в плане планирования, программирования и выполнения – мы, бесспорно, пользуемся спросом благодаря нашему ноу-хау", – сказал бывший командующий ВМС Юри Саска.

12 мая Великобритания пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что два тральщика ВМС Италии приближаются к Ормузскому проливу: их планируют привлечь к специальной миссии после достижения соглашения о прекращении войны с Ираном.

А Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.