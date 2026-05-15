Соратник Стармера визнав непопулярність прем'єра, але відкинув розмови про заміну

Міністр у справах громад Великої Британії Стів Рід заявив, що попри те, що прем’єр-міністр країни Кір Стармер "непопулярний", Лейбористська партія має припинити "внутрішні суперечки".

Про це він сказав у п’ятницю, 15 травня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рід, який вважається близьким соратником Стармера, закликав колег із Лейбористської партії ставити "країну на перше місце, а партію – на друге", хоча й визнав, що прем’єр-міністр є "непопулярним".

У нього запитали, чи слід партії розглянути можливість заміни "непопулярного" прем'єр-міністра.

"Кожен з останніх чотирьох прем'єр-міністрів по черзі був найнепопулярнішим прем'єр-міністром, якого ми коли-небудь мали. Нам усім потрібно об’єднатися навколо прем’єр-міністра і зосередитися на тому, як швидше здійснити зміни, яких прагне британська громадськість", – акцентував він.

Рід також вважає, що наразі "немає виклику лідерству" Стармеру, і розкритикував "внутрішні безглуздості", що отруюють життя партії.

"Якби люди хотіли зібрати номінації, то вони можуть це зробити – їм потрібно було б знайти достатню кількість депутатів від Лейбористської партії, які б їх підтримали, але ніхто цього не зробив. Це був дуже важкий тиждень, але нам потрібно зараз перепочити, використати цей вікенд, щоб подумати над тим, що відбувається, і повернутися наступного тижня, щоб зосередитися на країні, якій ми були обрані служити", – додав він.

Втім, варто наголосити, що раніше представник Лейбористської партії Вес Стрітінг подав у відставку з посади міністра охорони здоров'я та закликав до проведення конкурсу на лідерство з метою усунення Стармера.

Також писали, що британський депутат від Лейбористської партії Джош Саймонс заявив, що складе свої повноваження депутата парламенту, щоб дати меру Великого Манчестера Енді Бернему можливість повернутися до парламенту та кинути виклик Стармеру.

Саймонс не може напряму просто передати місце Бернему. Натомість для його заміщення доведеться провести довибори, в яких зможуть брати участь й інші партії.

Читайте детальніше про події у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.