Соратник Стармера признал непопулярность премьера, но отверг разговоры о замене

Министр по делам общин Великобритании Стив Рид заявил, что несмотря на то, что премьер-министр страны Кир Стармер "непопулярен", Лейбористская партия должна прекратить "внутренние споры".

Об этом он сказал в пятницу, 15 мая, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Рид, который считается близким соратником Стармера, призвал коллег из Лейбористской партии ставить "страну на первое место, а партию – на второе", хотя и признал, что премьер-министр является "непопулярным".

У него спросили, следует ли партии рассмотреть возможность замены "непопулярного" премьер-министра.

"Каждый из последних четырех премьер-министров по очереди был самым непопулярным премьер-министром, которого мы когда-либо имели. Нам всем нужно объединиться вокруг премьер-министра и сосредоточиться на том, как быстрее осуществить изменения, которых хочет британская общественность", – акцентировал он.

Рид также считает, что сейчас "нет вызова лидерству" Стармера, и раскритиковал "внутренние нелепости", отравляющие жизнь партии.

"Если бы люди хотели собрать номинации, то они могут это сделать – им нужно было бы найти достаточное количество депутатов от Лейбористской партии, которые бы их поддержали, но никто этого не сделал. Это была очень тяжелая неделя, но нам нужно сейчас отдохнуть, использовать этот уикенд, чтобы подумать над тем, что происходит, и вернуться на следующей неделе, чтобы сосредоточиться на стране, которой мы были избраны служить", – добавил он.

Впрочем, стоит отметить, что ранее представитель Лейбористской партии Уэс Стритинг подал в отставку с должности министра здравоохранения и призвал к проведению конкурса на лидерство с целью устранения Стармера.

Также писали, что британский депутат от Лейбористской партии Джош Саймонс заявил, что сложит свои полномочия депутата парламента, чтобы дать мэру Большого Манчестера Энди Бернему возможность вернуться в парламент и бросить вызов Стармеру.

Саймонс не может напрямую просто передать место Бернему. Для его замещения придется провести довыборы, в которых смогут участвовать и другие партии.

