Британський депутат пішов у відставку, щоб прокласти шлях до парламенту опоненту Стармера

Британський депутат від Лейбористської партії Джош Саймонс у четвер заявив, що складе свої повноваження депутата парламенту, щоб дати меру Великого Манчестера Енді Бернему можливість повернутися до парламенту та кинути виклик прем'єр-міністру Кіру Стармеру.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Мер Великого Манчестера підтвердив у четвер, що звернеться до національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням дозволити йому балотуватися на виборах, що чинить сильний тиск на Кіра Стармера.

"Сьогодні я ставлю на перше місце людей, яких я представляю, та країну, яку люблю, і подаю у відставку з посади депутата від округу Мейкерфілд. Я відходжу вбік, щоб Енді Бернем міг повернутися додому, боротися за повернення до парламенту і, якщо його оберуть, просувати зміни, яких так потребує наша країна", – заявив Саймонс.

Раніше в четвер представник Лейбористської партії Вес Стрітінг подав у відставку з посади міністра охорони здоров'я та закликав до проведення конкурсу на лідерство з метою усунення Стармера.

Саймонс не може напряму просто передати місце Бернему. Натомість для його заміщення доведеться провести довибори, в яких зможуть брати участь й інші партії.

Саймонс виграв місце в окрузі Мейкерфілд у Великому Манчестері на виборах 2024 року з перевагою в 5 399 голосів у кандидата від правопопулістської партії Найджела Фаража Reform UK. З часу тих виборів популярність Reform UK різко зросла, тоді як популярність Лейбористської партії впала, що означає, що боротьба за це місце, ймовірно, буде запеклою.

Бернем вже кілька місяців намагався повернутися до парламенту, але Стармер заблокував його участь у додаткових виборах на початку цього року, що викликало гнів усередині партії.

Найджел Фарадж заявив, що його партія "кине абсолютно все" на вибори, оскільки він намагається зупинити шлях до влади однією з найбільших фігур Лейбористської партії.

Читайте детальніше про події у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.