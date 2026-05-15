Уряд Німеччини попередив про можливе уповільнення економіки через війну в Ірані

Німецький уряд попередив про можливе уповільнення економіки країни вже цієї весни через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У щомісячному звіті Міністерства економіки Німеччини йдеться про те, що уряд країни очікує, що війна в Ірані спричинить спад німецької економіки цієї весни.

Зростання цін, проблеми з ланцюгами постачання та невизначеність негативно впливають на настрої як серед підприємств, так і серед домогосподарств.

"Подальший економічний розвиток залежить від того, як довго триватиме конфлікт на Близькому Сході та як довго залишатимуться порушеними торговельні шляхи та виробничі потужності", – йдеться в прогнозі міністерства.

Втім, там також зазначається, що навіть після того, як ситуація покращиться, наслідки для цін на енергоносії та сировину, а також для ланцюгів постачання, ймовірно, будуть відчуватися ще деякий час.

Також наголошується, що вища інфляція, ймовірно, також змусить споживачів бути обережнішими.

"Настрої останнім часом знову помітно погіршилися, що вказує на значне уповільнення споживчих витрат у другому кварталі 2026 року", – йдеться у заяві.

Зокрема як акцентується, дорога енергетика внаслідок війни в Ірані призвела до зростання інфляції до 2,9 % у квітні – найвищого рівня з січня 2024 року.

Ще наприкінці квітня Німеччина вдвічі знизила прогноз економічного зростання через війну на Близькому Сході.

Також писали, що близько двох третин німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.