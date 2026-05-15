Правительство Германии предупредило о возможном замедлении экономики из-за войны в Иране
Немецкое правительство предупредило о возможном замедлении экономики страны уже этой весной из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
В ежемесячном отчете Министерства экономики Германии говорится о том, что правительство страны ожидает, что война в Иране повлечет за собой спад немецкой экономики этой весной.
Рост цен, проблемы с цепочками поставок и неопределенность негативно влияют на настроения как среди предприятий, так и среди домохозяйств.
"Дальнейшее экономическое развитие зависит от того, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке и как долго будут оставаться нарушенными торговые пути и производственные мощности", – говорится в прогнозе министерства.
Впрочем, там также отмечается, что даже после того, как ситуация улучшится, последствия для цен на энергоносители и сырье, а также для цепей поставок, вероятно, будут ощущаться еще некоторое время.
Также отмечается, что более высокая инфляция, вероятно, также заставит потребителей быть более осторожными.
"Настроения в последнее время снова заметно ухудшились, что указывает на значительное замедление потребительских расходов во втором квартале 2026 года", – говорится в заявлении.
В частности, как акцентируется, дорогая энергетика в результате войны в Иране привела к росту инфляции до 2,9% в апреле – самого высокого уровня с января 2024 года.
Еще в конце апреля Германия вдвое снизила прогноз экономического роста из-за войны на Ближнем Востоке.
Также писали, что около двух третей немцев начали экономить энергию из-за войны в Иране и повышения цен на нефть.