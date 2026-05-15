Президент Фінляндії впевнений, що США не вийдуть з НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив впевненість у тому, що США не вийдуть з НАТО, аргументуючи це тим, що подальше членство в Альянсі цілком відповідає стратегічним інтересам Вашингтона.

Про це він сказав на фінсько-литовському бізнес-форумі, передає LRT, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що США продовжуватимуть працювати в рамках НАТО.

"США не збираються виходити з Альянсу. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати в рамках НАТО. Чому? Тому що це відповідає їхнім фундаментальним інтересам. Тож припинімо порожні розмови на цю тему", – сказав він.

Президент Фінляндії акцентував, що американські військові бази в Європі є необхідними для того, щоб Вашингтон міг проєктувати свою силу на глобальному рівні.

"Америка потребує Європи. Американські бази в Європі, чи то "Рамштайн", чи деінде, є sine qua non [необхідною умовою] для того, щоб Сполучені Штати могли проєктувати свою військову силу на глобальному рівні, особливо на Близькому Сході, в Азії чи Африці", – наголосив Стубб.

Окрім цього, він вказав на ядерний арсенал Росії як на головну проблему безпеки для Сполучених Штатів та НАТО.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа наголосив на важливості єдності НАТО, назвавши її критично важливою в нинішніх умовах безпеки.

Раніше повідомляли, що в американського президента Дональд Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він хоче помститися.

А держсекретар США Марко Рубіо поставив запитання про сенс існування НАТО через відмови деяких партнерів у використанні авіабаз для ударів Сполучених Штатів по Ірану.

