Рубіо висловив сумнів у сенсі існування НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо поставив запитання про сенс існування НАТО через відмови деяких партнерів у використанні авіабаз для ударів Сполучених Штатів по Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, текст якого наводить Держдеп, передає "Європейська правда".

За словами держсекретаря, однією з причин, чому він підтримував НАТО, було те, що це давало США право на розміщення військових баз.

"І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз – коли в головному, чому НАТО є корисним для Америки, нам зараз відмовляє, наприклад, Іспанія, – то який тоді сенс в Альянсі? Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно", – зазначив Рубіо.

Він визнав, що є країни в НАТО, які дуже допомогли: "Виокремлю лише одну – Португалію. Вони сказали "так" ще до того, як ми навіть запитали – розповіли їм, у чому полягає питання".

Також він Назвав Польщу, Румунію і Болгарію.

"Інші, як-от Іспанія, поводилися жахливо, просто жахливо. Тому я дійсно вважаю, що є кілька дуже слушних запитань щодо НАТО, а саме: яка мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз?" – зазначив він.

"Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти", – заявив Рубіо.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він хоче помститися.

