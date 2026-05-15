Президент Финляндии уверен, что США не выйдут из НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что США не выйдут из НАТО, аргументируя это тем, что дальнейшее членство в Альянсе вполне соответствует стратегическим интересам Вашингтона.

Об этом он сказал на финско-литовском бизнес-форуме, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что США будут продолжать работать в рамках НАТО.

"США не собираются выходить из Альянса. Соединенные Штаты будут продолжать работать в рамках НАТО. Почему? Потому что это соответствует их фундаментальным интересам. Поэтому давайте прекратим пустые разговоры на эту тему", – сказал он.

Президент Финляндии акцентировал, что американские военные базы в Европе необходимы для того, чтобы Вашингтон мог проектировать свою силу на глобальном уровне.

"Америка нуждается в Европе. Американские базы в Европе, будь то "Рамштайн" или где-то еще, являются sine qua non [необходимым условием] для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать свою военную силу на глобальном уровне, особенно на Ближнем Востоке, в Азии или Африке", – подчеркнул Стубб.

Кроме этого, он указал на ядерный арсенал России как на главную проблему безопасности для Соединенных Штатов и НАТО.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа отметил важность единства НАТО, назвав его критически важным в нынешних условиях безопасности.

Ранее сообщалось, что у американского президента Дональд Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он хочет отомстить.

А госсекретарь США Марко Рубио задал вопрос о смысле существования НАТО из-за отказа некоторых партнеров в использовании авиабаз для ударов Соединенных Штатов по Ирану.

Читайте также: Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США.