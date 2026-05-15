У Данії повідомили про стан здоров’я 86-річної королеви

86-річній королеві Данії Маргрете зробили процедуру ангіопластики після того, як цього тижня її госпіталізували через біль у грудях.

Про це заявили у монаршому домі Данії, пише "Європейська правда".

У палаці повідомили, що королеві провели ангіопластику (малоінвазивна операція, яку призначають при звуженні або закупорці артерій та вен) у головній лікарні Копенгагена Rigshospitalet, куди її госпіталізували у четвер, 14 травня.

Королева, яка більшу частину життя була запеклим курцем, перебуває в "хорошому стані", але залишиться в лікарні ще "на кілька днів", повідомили в палаці.

Королеву Маргрете кілька разів госпіталізували протягом останніх років. 16 квітня їй виповнилось 86 років.

У травні минулого року королеву госпіталізували для спостереження через застуду, а через кілька днів виписали.

У 2023 році вона перенесла серйозну операцію на спині та тривалий час перебувала на лікарняному, не виконуючи королівських обов'язків.

Нагадаємо, Маргрете стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу на користь свого сина Фредеріка Х.

Нагадаємо, в лютому король Данії здійснив візит солідарності до Гренландії.