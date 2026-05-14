86-річну королеву Данії госпіталізували через проблеми з серцем

86-річна королева Данії Маргрете у четвер була госпіталізована через стенокардію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву монаршого дому Данії.

"Її Величність королева Маргрете сьогодні в другій половині дня була госпіталізована до лікарні "Рігсгоспіталь" через стенокардію. Королева Маргрете залишиться в лікарні протягом вихідних для спостереження та проведення додаткових обстежень", – йдеться у заяві королівського двору Данії.

Відзначається, що королева відчуває втому, але перебуває в доброму настрої.

Королівський двір повідомить про нові подробиці, коли вони з’являться.

Королеву Маргрете кілька разів госпіталізували протягом останніх років. 16 квітня їй виповнилось 86 років.

У травні минулого року королеву госпіталізували для спостереження через застуду, а через кілька днів виписали.

У 2023 році вона перенесла серйозну операцію на спині та тривалий час перебувала на лікарняному, не виконуючи королівських обов'язків.

Нагадаємо, Маргрете стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу на користь свого сина Фредеріка Х.

Нагадаємо, в лютому король Данії здійснив візит солідарності до Гренландії.