Король Данії здійснює "візит солідарності" до Гренландії

Король Данії Фредерік прибув до Нуука, розпочавши свій візит до Гренландії на тлі прагнень президента США Дональда Трампа придбати цей арктичний острів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Це другий візит данського монарха на острів протягом року.

Після приземлення королівського літака Фредеріка зустріли прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен та голова Інатсісартуту, гренландського парламенту, Кім Кільсен.

Фото: DR

Під час триденного візиту король відвідає штаб-квартиру Об'єднаного арктичного командування Данії в Нууку, а також Royal Greenland, найбільшу компанію-виробника морепродуктів на острові.

Данська королівська родина традиційно щорічно відвідує Гренландію, часто з'являючись у національному одязі острова, який включає білий анорак для чоловіків та бісерний комір яскравих кольорів для жінок, а також чоботи з тюленячої шкіри.

Візит короля Данії Фредеріка відбувається після кризи довкола Гренландії, яка спалахнула на початку року, щодо прагнення президента США Дональда Трампа контролювати острів.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.

Нагадаємо, 11 лютого НАТО розпочав військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення своєї присутності в Арктиці в рамках обіцянок президенту США Дональду Трампу, який наполягав на тому, що регіон і зокрема Гренландія недостатньо захищені.