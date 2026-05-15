В Дании сообщили о состоянии здоровья 86-летней королевы

86-летней королеве Дании Маргрете сделали процедуру ангиопластики после того, как на этой неделе ее госпитализировали из-за боли в груди.

Об этом заявили в монаршем доме Дании, пишет "Европейская правда".

Во дворце сообщили, что королеве провели ангиопластику (малоинвазивная операция, которую назначают при сужении или закупорке артерий и вен) в главной больнице Копенгагена Rigshospitalet, куда ее госпитализировали в четверг, 14 мая.

Королева, которая большую часть жизни была заядлой курильщицей, находится в "хорошем состоянии", но останется в больнице еще "на несколько дней", сообщили во дворце.

Королеву Маргрете несколько раз госпитализировали в течение последних лет. 16 апреля ей исполнилось 86 лет.

В мае прошлого года королеву госпитализировали для наблюдения из-за простуды, а через несколько дней выписали.

В 2023 году она перенесла серьезную операцию на спине и длительное время находилась на больничном, не выполняя королевских обязанностей.

Напомним, Маргрете стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола в пользу своего сына Фредерика Х.

Напомним, в феврале король Дании совершил визит солидарности в Гренландию.