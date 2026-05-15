Трамп підтвердив, що говорив з лідером Китаю про продаж зброї Тайваню

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що на перемовинах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном вони порушували питання про продаж американської зброї Тайваню.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з журналістами на борту президентського літака дорогою з Китаю Трамп підтвердив, що вони з лідером Китаю обговорювали питання продажу американської зброї Тайваню і він "скоро ухвалить рішення" щодо цього.

Він зазначив, що загалом вони "дуже багато говорили" про Тайвань, але сказав, що нічого не обіцяв китайському лідеру.

За словами Трампа, Сі Цзіньпін прямо запитав його, чи втрутяться США на захист Тайваню у разі атаки Китаю, але він ухилився від відповіді.

"Є лише одна людина, яка це знає, і це я… Я сказав, що я про це не говоритиму", – сказав президент США.

У Пекіні раніше заявили, що Сі Цзіньпін сказав Трампу "бути обережним" у питанні Тайваню.

Також повідомляли, що Трамп запросив лідера Китаю відвідати Білий дім у вересні.