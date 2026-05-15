Трамп подтвердил, что обсуждал с лидером Китая продажу оружия Тайваню

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином они затрагивали вопрос о продаже американского оружия Тайваню.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути из Китая Трамп подтвердил, что они с лидером Китая обсуждали вопрос продажи американского оружия Тайваню и он "скоро примет решение" по этому поводу.

Он отметил, что в целом они "очень много говорили" о Тайване, но сказал, что ничего не обещал китайскому лидеру.

По словам Трампа, Си Цзиньпин прямо спросил его, вмешаются ли США в защиту Тайваня в случае атаки Китая, но он уклонился от ответа.

"Есть только один человек, который это знает, и это я… Я сказал, что я об этом не буду говорить", – сказал президент США.

В Пекине ранее заявили, что Си Цзиньпин сказал Трампу "быть осторожным" в вопросе Тайваня.

Также сообщалось, что Трамп пригласил лидера Китая посетить Белый дом в сентябре.