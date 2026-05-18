В Берлине перед судом предстанет мужчина, который год симулировал рак и обманул отель на 100 тысяч евро

В Берлине предстанет перед судом 55-летний мужчина, который вместе с семьей бесплатно прожил в отеле более года, задолжав около 100 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По данным следствия, в апреле 2023 года он заселился в отель в столичном районе Трептов-Кепеник вместе со спутницей и двумя детьми.

Чтобы завоевать доверие администрации и заселиться без предоплаты, мужчина рассказал, мол, у него сгорел жилой трейлер, а сам он болен раком. Кроме того, он заверил, что все расходы на проживание впоследствии полностью покроет автомобильный клуб.

На самом деле злоумышленник с самого начала вообще не планировал платить по счетам. Семья спокойно проживала в отеле до августа 2024 года, после чего просто съехала.

Когда администрация подвела итоги, оказалось, что сумма расходов на проживание превысила 100 тысяч евро.

В марте 2026 года злоумышленника наконец задержали. По сообщению прокуратуры, в настоящее время меру пресечения в виде содержания под стражей для него отменили, уголовное дело передано в окружной суд берлинского района Тиргартен.

