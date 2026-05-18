Іран передав США оновлену пропозицію щодо припинення війни

Пакистан передав США переглянуту пропозицію Ірану щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про це агентству Reuters повідомило у понеділок пакистанське джерело, пише "Європейська правда".

Співрозмовник агентства підтвердив передачу пропозиції та зазначив, що "у нас небагато часу". Він також підкреслив, що обидві країни "постійно змінюють свої умови".

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї також підтвердив, що позиція Тегерана була "доведена до відома американської сторони через посередника – Пакистан".

Президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що перемир'я з Іраном, досягнуте на початку квітня, перебуває у дуже крихкому стані. Попередня відповідь Тегерана на пропозицію США щодо припинення війни продемонструвала, що позиції обох сторін щодо низки питань залишаються далекими одна від одної.

Серед питань, що гальмують переговори між двома сторонами, – ядерні амбіції Ірану та його контроль над Ормузькою протокою, де він зупинив судноплавство.

Іран закликав до припинення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані, де Ізраїль воює з бойовиками "Хезболли", яких підтримує Іран. Тегеран виключив обговорення своєї ядерної програми до "остаточного припинення воєнних дій".

Тегеран також вимагає компенсації за військові збитки, припинення морської блокади з боку США, гарантій відсутності подальших атак та відновлення продажу іранської нафти.

Багаї заявив, що Тегеран готовий до будь-яких сценаріїв.

"Що стосується їхніх (американських. – Ред.) погроз, будьте впевнені, що ми повністю усвідомлюємо, як адекватно реагувати навіть на найменшу помилку з боку супротивника", – сказав Багаї на щотижневій пресконференції.

Як повідомляли ЗМІ, Сполучені Штати розглядають можливість зняття санкцій з іранської нафти на період ведення переговорів з Тегераном щодо остаточної мирної угоди.

Раніше неофіційно повідомляли, що президент США Дональд Трамп незадоволений ходом переговорів з Іраном і серйозно розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.