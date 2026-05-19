Трамп заявляет, что отложил новые удары по Ирану: планировались уже во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированные удары по Ирану, которые должны были состояться уже во вторник.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп вечером 18 мая объявил, что подождет со следующими ударами по Ирану, которые планировались на следующий день – ссылаясь на соответствующую просьбу Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ и отмечая, что переговорный процесс с Ираном "становится серьезным".

"Мы готовились к очень большой атаке на завтра. Я ее немного отложу – надеюсь, может и навсегда – или, возможно, на короткое время. Потому что у нас были очень серьезные дискуссии с Ираном, и мы посмотрим, к чему это идет. Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и некоторые другие государства попросили меня, не могли бы мы с этим подождать 2-3 дня, короткое время – потому что они думают, что мы очень приблизились к соглашению", – сказал Дональд Трамп.

В то же время в своей соцсети Truth Social он отметил, что поручил командованию быть готовым к масштабной атаке за короткое время – если конкретных договоренностей так и не достигнут.

"Это соглашение, что важно, будет включать пункт, что у Ирана не будет ядерного оружия", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана по содержанию соглашения о прекращении войны.

В воскресенье, до того как США получили новейшее предложение Ирана, Трамп сказал Axios во время телефонного разговора, что "время истекает", и если Иран не проявит гибкости, "его ждут гораздо более сильные удары".