Дрон, який розбився на сході Литви, був помічений прикордонниками

Ймовірно український безпілотник, який впав біля людських осель на північному сході Литви, перед тим фіксувався прикордонниками – але далі його "загубили".

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це розповів міністр оборони Робертас Каунас.

Каунас розповів, що прикордонники зафіксували апарат, коли він перетнув кордон.

"Я сам бачив відео, як це виглядало – якийсь об’єкт у повітрі. Справді важко визначити, чи це військовий дрон, чи контрабандний, чи малий цивільний літак. Повітряні сили передали інформацію винищувачам, що потрібно перевірити повітряний простір Литви також (вище в інтерв’ю згадувалося, що патрульні літаки у той час були над Латвією). Пілоти зробили це, але нічого не помітили", – розповів Робертас Каунас.

За його словами, коли апарат перестали фіксувати, лишалася серія версій – що це міг бути контрабандний дрон, який приземлився десь у прикордонні, або що він вже вилетів з повітряного простору країни. "Вже уранці розпочали пошуки разом з МВС – за алгоритмом на випадок контрабанди. А увечері виявилося, що знайдене місце падіння дрона", – додав міністр.

На питання про тип і походження апарата Робертас Каунас сказав, що поки не може підтвердити нічого остаточно.

"Розслідування все ще триває. Але схоже, що це один з українських дронів, далекобійний безпілотник, який Україна використовує у межах самооборони", – сказав він.

Нагадаємо, безпілотник, що впав в Утенському повіті на північному сході Литви, знайшов місцевий мешканець під час роботи на своїй ділянці, після чого зателефонував до поліції. Від найближчого будинку до місця падіння апарата – близько 300 метрів. Пізніше підтвердили, що у ньому була бойова частина.

У сусідній Латвії останні інциденти із "заблукалими" українськими безпілотниками призвели до розпаду коаліції та відставки уряду. Водночас у Ризі дали зрозуміти, що вважають винуватцем таких випадків Росію, оскільки це наслідок розв’язаної нею війни.

