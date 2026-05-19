Трамп створює фонд компенсацій для своїх прихильників, яких "репресували" у часи Байдена

В адміністрації президента США Дональда Трампа анонсували створення фонду на майже 1,8 млрд доларів для виплати компенсацій його прихильникам, які буцімто несправедливо зазнали переслідувань за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє CNN.

Цей безпрецедентний крок передбачає, що такі особи зможуть отримати виплати коштами платників податків.

Трамп неодноразово заявляв, що його соратники зазнавали несправедливих переслідувань – як, наприклад, у межах масштабного притягнення до відповідальності активних учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

"Це буде компенсація для людей, з якими вчинили жахливо. Вони отримають відшкодування за юридичні витрати та все інше, що їм довелося пережити", – заявив Трамп, коментуючи оголошення.

Управління фондом планують доручити комісії з 5 членів, при цьому Трамп має повноваження звільнити будь-кого з них. Передбачається, що усі скарги опрацюють до 15 грудня 2028 року – за місяць до того, як спливає термін другої каденції Трампа.

У Мін’юсті зазначили, що особисто Трамп у межах цього кроку не отримає нічого.

Ініціатива очікувано зустріне значний опір з боку демократів та громадських організацій, що наглядають за витратою бюджетних коштів.

Так, лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер вже назвав створення фонду кричущим кроком. "З усіх корумпованих речей, які вже робив Трамп, це одна з найбільш порочних", – заявив він.

