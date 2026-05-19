Оппонент Стармера стал кандидатом лейбористов на довыборах в парламент

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем был утвержден кандидатом от Лейбористской партии на довыборах на вакантное место в Палате общин.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Отметим, что 14 мая британский депутат от Лейбористской партии Джош Саймонс сложил свои полномочия депутата парламента, чтобы дать мэру Большого Манчестера возможность вернуться в парламент и бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру.

Уже 19 мая представитель Лейбористской партии заявил, что Бернем был избран кандидатом на довыборы в округе Мейкерфилд.

Если Бернем выиграет довыборы в этом округе в следующем месяце – он вернется в Палату общин как член парламента, что является необходимым условием для того, чтобы бросить вызов лидерству премьер-министра Британии Кира Стармера.

Главным соперником Бернема на этих выборах станет Роберт Кеньон, местный сантехник и резервист британской армии, который ранее работал в Национальной службе здравоохранения.

Партия Reform UK в этот же день подтвердила, что ее кандидатом станет Кеньон, который в июле 2024 года занял второе место в этом округе после Лейбористской партии.

Стоит отметить, что довыборы состоятся после провальных для лейбористов местных выборов в начале этого месяца, что снова усилило разговоры среди членов парламента от Лейбористской партии о замене Стармера на посту лидера. Ранее британские СМИ писали, что довыборов можно ожидать 18 июня.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на должность нового лидера партии является мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост из-за внутрипартийного давления после поражения на местных выборах.

Напряженность внутри Лейбористской партии возросла после того, как бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил, что будет бороться за пост лидера политсилы и премьер-министра в случае объявления внутрипартийной борьбы.

