Опитування показало, у кого найбільші шанси очолити лейбористів у разі відставки Стармера

Опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Великої Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є мер Великого Манчестера Енді Бернем.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування YouGov, опубліковані Sky News.

У разі внутрішньопартійної боротьби за лідерство його вважають головним кандидатом 47% членів Лейбористської партії – цей показник вищий, ніж у будь-кого іншого, включаючи прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Чинний глава уряду Британії посідає друге місце з 31% підтримки, тоді як ексміністр охорони здоров’я Вес Стрітінг має 4%.

Членів Лейбористської партії також попросили обрати між Стрітінгом та Бернемом у прямому протистоянні. У такому разі Бернем виграв би у свого опонента з 80% голосів проти 10%.

Також опитування показало, що лише 28% членів партії вважають, що Стармер має залишитися лідером і очолити лейбористів на наступних виборах.

YouGov опитав 706 членів Лейбористської партії в період з 14 по 18 травня.

Напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається покидати свою посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Напруженість всередині Лейбористської партії зросла після того, як колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що змагатиметься за посаду лідера політсили та прем'єр-міністра в разі оголошення внутрішньопартійної боротьби.

Заява Стрітінга пролунала через кілька днів після того, як він пішов у відставку з уряду та публічно закликав Стармера визначити чіткі терміни свого відходу від влади.

