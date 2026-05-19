"Друг Трампа" Янша приблизился к утверждению премьером Словении

Во вторник словенские депутаты выдвинули кандидатуру лидера националистов Янеза Янши на должность премьер-министра, что открыло этому опытному консерватору путь к возвращению к власти в четвертый раз.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Янша объявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы следующего правительства страны в понедельник, после того как руководство его Словенской демократической партии (СДП) одобрило коалиционное соглашение с несколькими правоцентристскими партиями.

"Таким образом, условия для выдвижения кандидатуры на должность премьер-министра выполнены", – заявил он.

Официальное предложение подала группа из 43 депутатов во главе с председателем фракции СДП в парламенте. Парламентское голосование по кандидатуре Янши может состояться уже в пятницу.

Спикер Национального собрания Зоран Стеванович заявил, что не ожидает "никаких сюрпризов", аргументируя это тем, что коалиция уже имеет необходимое количество голосов для обеспечения возвращения политика на должность.

Возвращение Янши будет означать драматический политический поворот. Движение за свободу действующего премьер-министра Роберта Голоба выиграло национальные выборы в марте с минимальным преимуществом, получив 29 мест против 28 у Янши.

Однако либералам не удалось сформировать большинство после нескольких недель коалиционных переговоров, и в прошлом месяце Голоб признал поражение, смирившись с ролью лидера оппозиции.

Янша, который занимал пост премьер-министра с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и снова с 2020 по 2022 год, является одним из самых известных националистических лидеров Европы и, по его собственному признанию, сторонником президента США Дональда Трампа.

Он также известен как сторонник жесткой антииммиграционной политики и угрожал сократить финансирование НПО.

