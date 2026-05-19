Глава МЗС Естонії про інцидент з дроном: Україна має право завдавати ударів по Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна після інциденту зі збиттям, ймовірно, українського дрона заявив, що Україна має повне право атакувати цілі на території Росії.

Про це посадовець написав на платформі X, передає "Європейська правда".

"Давайте чітко визначимо: Україна має повне право завдавати удари по російських військових об’єктах, щоб послабити здатність Росії до ведення агресії", – заявив Тсахкна.

Глава естонського МЗС наголосив, що інциденти із "заблукалими" українськими дронами на території третіх країн є прямим наслідком війни та провокацій Росії.

"Естонія посилює співпрацю з Україною, щоб покращити наші можливості у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами", – додав посадовець.

Як відомо, у вівторок, 19 травня, в Естонії збили з румунського винищувача, ймовірно, "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.

У Міністерстві закордонних справ України перепросили в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

