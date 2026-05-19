Суд во Франции начал расследование в отношении экс-премьера Филиппа, который хочет идти в президенты

Суд во Франции начал расследование в отношении политика-центриста, бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, в связи с обвинениями в растрате государственных средств, фаворитизме, конфликте интересов и вымогательстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFM-TV.

Эдуар Филипп, который в течение трех лет занимал пост премьер-министра при президентстве Эммануэля Макрона, недавно переизбрался мэром города Гавр. Он уже заявил о намерении принять участие в президентских выборах 2027 года.

В сентябре 2023 года информаторка сообщила о вероятных правонарушениях в Национальную прокуратуру по делам финансовых преступлений (PNF), которая начала расследование и провела обыски в 2024 году. Затем в июне 2025 года она подала жалобу, выступив в качестве гражданской стороны.

Таким образом, следственный судья проведет расследование в отношении Филиппа по подозрению в растрате государственных средств, фаворитизме, незаконном получении выгоды и взяточничестве в Гавре – городе, мэром которого он является.

Бывший премьер-министр и нынешний мэр Гавра всегда отрицал обвинения. В своем заявлении Эдуар Филипп отметил, что узнал о расследовании из прессы и "принимает к сведению открытие судебного расследования". Также он обещает сотрудничать с правосудием.

