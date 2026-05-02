Горбатого кита, за порятунком якого стежила вся Німеччина, випустили у Північне море

Горбатий кит, врятований з мілководної затоки в Балтійському морі поблизу німецького острова Поель, був випущений у Північне море.

Про це повідомила команда, що стоїть за приватною ініціативою з порятунку тварини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Близько 9-ї ранку кит вже не перебував на баржі, якою його везли з Балтійського моря, повідомив Єнс Шварк, член приватної ініціативи, який брав участь у транспортуванні.

Баржа з горбатим китом, який неодноразово викидався на німецьке узбережжя Балтійського моря, у п’ятницю майже досягла Північного моря після кількаденної подорожі – але розвернулася приблизно за 20 кілометрів від найпівнічнішої точки Данії. У цьому місці, поблизу міста Скаген, зливаються річки Каттегат і Скагеррак, тому його також називають входом до Північного моря.

У районі цього проходу протягом кількох годин спостерігалися високі хвилі. У спокійніших водах – далі вглиб Балтійського моря – в другій половині дня було знято захисну сітку на кормі баржі. За даними команди ініціативи, рівень води в баржі спочатку залишався незмінним. Незважаючи на тепер відкритий вихід, кит не залишав баржу протягом багатьох годин.

Перед випуском, як повідомляється, було прикріплено GPS-передавач для відстеження майбутнього місцезнаходження кита. Спочатку було незрозуміло, чи це вдалося і чи передавач надавав дані.

Самця кита віком від чотирьох до шести років вперше помітили в Балтійському морі на початку березня. Протягом приблизно 60 днів, що передували його транспортуванню, він проводив близько двох третин часу в мілководних водах. У вівторок його відбуксирували до баржі біля острова Поель, яку потім причепили до буксира і відправили до Північного моря.

Перші рятувальні роботи з порятунку кита розпочались наприкінці березня. Низка спроб врятувати тварину закінчувалась невдачею.