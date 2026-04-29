У Німеччині завершили операцію з порятунку горбатого кита

У Німеччині завершилася тривала рятувальна операція з визволення горбатого кита, який понад п’ять тижнів залишався у мілководді біля узбережжя Балтійського моря.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Тварину вдалося завантажити на спеціальну баржу та транспортувати у напрямку Північного моря.

Кита вивезли у вівторок, 28 квітня, із району біля острова Поель. Операція, профінансована двома німецькими підприємцями, тривала кілька днів і перебувала під пильним наглядом екологів та громадськості.

Рятувальники повідомили, що тварину вдалося заманити на заповнену водою баржу після кількох невдалих спроб відвести її від узбережжя.

Далі судно вирушило через Балтійське море до данських вод із подальшим курсом у бік Північне море.

Учасники місії назвали порятунок значним досягненням. Міністр охорони навколишнього середовища федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Тілль Бакхаус заявив, що операція стала прикладом того, чого можна досягти завдяки співпраці різних служб і волонтерів.

За словами керівника операції Фелікса Бонсака, момент завантаження кита на баржу став "емоційним і незабутнім", хоча команда визнає, що остаточна доля тварини залишається невизначеною.

Горбатий кит, вік якого оцінюється в 4–6 років, загалом вже п'ять разів застрягав на мілководді Балтійського моря.

Перші рятувальні роботи з порятунку кита розпочались наприкінці березня. Низка спроб врятувати тварину закінчувалась невдачею.

У ніч проти 27 березня кит зміг самостійно звільнитись, після чого поплив у відкрите море, однак невдовзі знову застряг на піщаній косі.

20 квітня кит знову поплив через підвищення рівня води, що дозволило відновити спроби його порятунку. Однак через деякий час він знову застряг.