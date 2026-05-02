Горбатого кита, за спасением которого следила вся Германия, выпустили в Северное море

Горбатый кит, спасенный из мелководного залива в Балтийском море у немецкого острова Поэль, был выпущен в Северное море.

Об этом сообщила команда, стоящая за частной инициативой по спасению животного, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Около 9 утра кит уже не находился на барже, на которой его везли из Балтийского моря, сообщил Йенс Шварк, член частной инициативы, участвовавший в транспортировке.

Баржа с горбатым китом, который неоднократно выбрасывался на немецкое побережье Балтийского моря, в пятницу почти достигла Северного моря после нескольких дней путешествия – но развернулась примерно в 20 километрах от самой северной точки Дании. В этом месте, вблизи города Скаген, сливаются реки Каттегат и Скагеррак, поэтому его также называют входом в Северное море.

В районе этого прохода в течение нескольких часов наблюдались высокие волны. В более спокойных водах – дальше вглубь Балтийского моря – во второй половине дня была снята защитная сетка на корме баржи. По данным команды инициативы, уровень воды в барже сначала оставался неизменным. Несмотря на теперь открытый выход, кит не покидал баржу в течение многих часов.

Перед выпуском, как сообщается, был прикреплен GPS-передатчик для отслеживания будущего местонахождения кита. Сначала было непонятно, удалось ли это и передавал ли передатчик данные.

Самца кита возрастом от четырех до шести лет впервые заметили в Балтийском море в начале марта. В течение примерно 60 дней, предшествовавших его транспортировке, он проводил около двух третей времени в мелководных водах. Во вторник его отбуксировали к барже у острова Поэль, которую затем прицепили к буксиру и отправили в Северное море.

Первые спасательные работы по спасению кита начались в конце марта. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.