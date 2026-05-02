Незаконный рейв собрал 20 000 человек на "опасной" военной базе во Франции

Около 20 000 посетителей собрались в субботу на нелегальном рейве на военном объекте во Франции, несмотря на предупреждения о риске неразорвавшихся боеприпасов и возможных взрывов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Рейв вблизи города Бурж в центральной Франции начался в пятницу, и организаторы ожидают, что в пик мероприятия в этот уик-энд прибудет до 30 000 человек из Франции и соседних стран.

"Несмотря на его незаконный характер, правительство мобилизовалось, чтобы обеспечить безопасность этого мероприятия и ограничить любые нарушения порядка, особенно для жителей прилегающих районов", – говорится в заявлении префектуры.

В беседе с AFP Филипп Ле Муан Сюрзур, высший региональный чиновник, сказал, что территория является "чрезвычайно опасной из-за неразорвавшихся боеприпасов, которые там могут находиться".

Хотя современные снаряды не представляют угрозы, он предупредил о риске, связанном со старыми неразорвавшимися боеприпасами, и призвал участников вечеринки избегать соседних лесов.

"Это место используется уже 150 лет, и мы знаем, что там потенциально могут быть старые артиллерийские снаряды", – сказал он, добавив, что саперы регулярно их обнаруживают.

Участники вечеринки рассматривают эту гигантскую вечеринку не только как возможность расслабиться, но и как протест против ужесточения законодательства, направленного против незаконных техно-сборов.

"Я слышал, что там будет много людей, но когда ты оказываешься там, все равно шокируешься, увидев столько людей, собравшихся в одном месте", – сказал 22-летний мужчина агентству AFP на условиях анонимности.

Другой участник вечеринки, 19-летний парень, сказал, что такая явка является "сильным сигналом против репрессий".

На место происшествия было направлено около 600 полицейских и 45 пожарных.

"Мы готовимся к большому собранию сегодня вечером", – сказала Эдит Ракин, мэр Корнусса, деревни с населением 220 человек, расположенной менее чем в двух километрах от места происшествия.

О серьезных инцидентах не сообщалось, а службы экстренной помощи оказали помощь десятку человек с незначительными травмами.

В 2024 году нелегальную вечеринку устроили на территории аэропорта, она длилась сутки и собрала до 8 тысяч гостей.

Подобные мероприятия являются распространенным явлением для многих стран Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются их разгонять, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда те расходятся с места события.