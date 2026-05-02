Коалиционный партнер Фицо заявил о несогласии с его заявлением о принадлежности Украины к ЕС

Лидер Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко заявил премьеру Роберту Фицо, что его политическая сила не согласна с позицией, согласно которой Украина принадлежит к Европейскому Союзу, и призвал его не повторять её.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Он критикует премьер-министра за его заявления в поддержку Украины. "Хочу выразить свое разочарование тем, что Роберт Фицо иногда делает и говорит", – отмечает он и призывает людей оставлять комментарии под публикациями премьер-министра в социальных сетях.

Данко сделал это заявление после того, как Фицо поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.

"То, что происходит на российско-украинской границе, может в любой момент произойти где угодно в Европе", – говорит глава SNS, входящей в коалицию.

"Украинцы также будут финансировать некоторые политические партии в Словакии", – отмечает Данко, добавляя, что следует работать над тем, как этому предотвратить, а не звонить Зеленскому.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в субботу заявил, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

"Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", – написал президент Зеленский после разговора с Фицо.