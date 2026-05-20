Кос привітала "конструктивну взаємодію" між Україною та Угорщиною у питанні меншин

Новини — Середа, 20 травня 2026, 07:18 — Марія Ємець

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала взаємодію між Києвом та новою владою у Будапешті з питань прав угорської меншини.

Про це вона заявила у своєму X, пише "Європейська правда".

Кос написала, що рада бачити "конструктивну взаємодію" між Угорщиною та Україною з питань прав угорської меншини в Україні. 

"Діалог та взаємне розуміння дуже важливі у той час, як Україна просувається на євроінтеграційному шляху України. Вступ до ЄС неодноразово у минулому демонстрував, що це надає найкращі гарантії для меншин на всьому нашому континенті", – зазначила єврокомісарка. 

"Єврокомісія продовжує підтримувати усі зусилля для відкриття всіх переговорних кластерів з Україною і Молдовою до літа", – додала вона. 

Непублічно джерела у ЄС називають відкриття навіть першого кластера "Основи" у травні нереалістичним задумом. Детальніше про ситуацію з переговорами – у статті Хто замість Угорщини? Пояснюємо, що відбувається у переговорах з ЄС та коли відкриють кластери

За даними ЗМІ, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

