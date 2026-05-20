Кос привітала "конструктивну взаємодію" між Україною та Угорщиною у питанні меншин

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала взаємодію між Києвом та новою владою у Будапешті з питань прав угорської меншини.

Кос написала, що рада бачити "конструктивну взаємодію" між Угорщиною та Україною з питань прав угорської меншини в Україні.

I am happy to see the constructive engagement between Hungary and Ukraine on issues concerning the Hungarian minority in Ukraine.



Dialogue and mutual understanding are essential as Ukraine advances on its European path.



EU accession has repeatedly shown in the past that it… – Marta Kos (@MartaKosEU) May 19, 2026

"Діалог та взаємне розуміння дуже важливі у той час, як Україна просувається на євроінтеграційному шляху України. Вступ до ЄС неодноразово у минулому демонстрував, що це надає найкращі гарантії для меншин на всьому нашому континенті", – зазначила єврокомісарка.

"Єврокомісія продовжує підтримувати усі зусилля для відкриття всіх переговорних кластерів з Україною і Молдовою до літа", – додала вона.

Непублічно джерела у ЄС називають відкриття навіть першого кластера "Основи" у травні нереалістичним задумом.

За даними ЗМІ, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

