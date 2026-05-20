Кос приветствовала "конструктив" между Украиной и Венгрией в вопросе меньшинств

Новости — Среда, 20 мая 2026, 07:18 — Мария Емец

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала взаимодействие между Киевом и новой властью в Будапеште по вопросам прав венгерского меньшинства.

Об этом она заявила в своем X, пишет "Европейская правда".

Кос написала, что рада видеть "конструктивное взаимодействие" между Венгрией и Украиной по вопросам прав венгерского меньшинства в Украине.

"Диалог и взаимное понимание очень важны в то время, как Украина продвигается на евроинтеграционном пути Украины. Вступление в ЕС неоднократно в прошлом демонстрировало, что это предоставляет лучшие гарантии для меньшинств на всем нашем континенте", – отметила еврокомиссар.

"Еврокомиссия продолжает поддерживать все усилия для открытия всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой до лета", – добавила она.

Непублично источники в ЕС называют открытие даже первого кластера "Основы" в мае нереалистичным замыслом. Подробнее о ситуации с переговорами – в статье Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры.

По данным СМИ, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вступление в ЕС Марта Кос Венгрия
