Кос приветствовала "конструктив" между Украиной и Венгрией в вопросе меньшинств

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала взаимодействие между Киевом и новой властью в Будапеште по вопросам прав венгерского меньшинства.

Об этом она заявила в своем X, пишет "Европейская правда".

Кос написала, что рада видеть "конструктивное взаимодействие" между Венгрией и Украиной по вопросам прав венгерского меньшинства в Украине.

I am happy to see the constructive engagement between Hungary and Ukraine on issues concerning the Hungarian minority in Ukraine.



Dialogue and mutual understanding are essential as Ukraine advances on its European path.



EU accession has repeatedly shown in the past that it… – Marta Kos (@MartaKosEU) May 19, 2026

"Диалог и взаимное понимание очень важны в то время, как Украина продвигается на евроинтеграционном пути Украины. Вступление в ЕС неоднократно в прошлом демонстрировало, что это предоставляет лучшие гарантии для меньшинств на всем нашем континенте", – отметила еврокомиссар.

"Еврокомиссия продолжает поддерживать все усилия для открытия всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой до лета", – добавила она.

Непублично источники в ЕС называют открытие даже первого кластера "Основы" в мае нереалистичным замыслом. Подробнее о ситуации с переговорами – в статье Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры.

По данным СМИ, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также: Права венгров Закарпатья: что уже сделала Украина и чего ждет от Венгрии.