Совет ЕС и Европарламент достигли согласия по двум документам в рамках торговой сделки с США

Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного согласия по двум документам в рамках "рамочного" торгового соглашения с США, которые касаются тарифных аспектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Переговорщики от Совета ЕС и Европарламента достигли согласия по выполнению тарифных элементов, предусмотренных рамочным торговым соглашением между ЕС и США, заключенным в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года и закрепившим пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Первый документ отменяет пошлины на американские промышленные товары, которые еще оставались, и предоставляет преференциальный доступ к рынку через тарифные квоты и сниженные тарифы на некоторые морепродукты и продукцию сельского хозяйства, которую не относят к "чувствительным" категориям. Второй документ продолжает приостановление пошлин на импорт омаров.

Договоренность отмечают как важный шаг со стороны ЕС для выполнения соглашения.

"Сегодня ЕС выполняет свои обязательства. Мы есть и будем надежным партнером в глобальной торговле. Мы предусмотрели в нашей договоренности сильные предохранители, которые позволят защищать европейские интересы, европейский бизнес и работников", – отметил министр энергетики, торговли и промышленности председательствующего в Совете ЕС Кипра Михаэль Дамианос.

"Предохранитель" предусматривает, что ЕС может изменить условия в случае значительного роста определенной категории импорта из США, что начинает представлять угрозы для национальных производителей. В частности, в случае "должным образом обоснованного запроса" от трех и более стран-членов, или запроса от промышленных объединений, профсоюзов, или собственной инициативе Еврокомиссии могут начать оценку, действительно ли рост объемов импорта является серьезной угрозой.

В случае подтверждения этого Еврокомиссия может прибегнуть к полному или частичному приостановлению преференциальных условий.

Кроме того, Еврокомиссия имеет право приостановить преференциальные условия в случае невыполнения Соединенными Штатами того, что американская сторона обещала со своей стороны в рамках рамочного соглашения – в том числе, если начнутся дискриминационные шаги против европейского бизнеса. Основанием для запуска механизма могут быть и "достаточные признаки" того, что такие шаги могут произойти в будущем.

Еврокомиссия может приостановить уступки по части в отношении изделий из стали и алюминия, если до конца 2026 года США продолжат применять к такой продукции из ЕС тарифную ставку более 15%.

Документы предусматривают, что через полгода после вступления их в силу, а в дальнейшем – каждые 3 месяца, ЕК должна будет информировать евродепутатов о динамике объемов американского экспорта в ЕС.

Следующим шагом после "финализации" текстов на техническом уровне их должны официально согласовать и Совет ЕС, и Европарламент.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп выставил ЕС двухмесячный дедлайн для финализации торгового соглашения с США.