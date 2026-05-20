Опонентка Стармера розкритикувала його за послаблення санкцій проти Росії

Лідерка Консервативної партії Великої Британії Кемі Баденох розкритикувала прем’єр-міністра Кіра Стармера за впровадження винятку із санкцій проти Росії, який дозволяє імпорт деяких видів палива, виготовлених з російської нафти.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час слухань у Палаті громад, передає Sky News.

Британський прем’єр-міністр зіштовхнувся з критикою у парламенті через рішення про видачу ліцензії, яка послаблює нафтові санкції проти Росії.

Лідерка британських консерваторів звинуватила Стармера у "поблажливості" на користь Росії.

"Тепер він вирішує купувати брудну російську нафту. Ці гроші будуть використані для фінансування вбивств українських солдатів. Хіба йому не соромно?" – заявила Баденох у своєму виступі.

Стармер заперечив її слова, заявивши, що рішення уряду не означає скасування санкцій проти Росії.

"Йдеться не про скасування чинних санкцій у будь-який спосіб. І ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками над подальшими пакетами санкцій", – відповів глава уряду.

Він також закликав свою опонентку "не спотворювати" факти.

Виняток із санкцій проти Росії, запроваджений британським урядом, набуває чинності в середу. Ліцензія не має конкретного терміну дії та буде регулярно переглядатися. Зазначається, що Лондон пішов на такий крок на тлі зростання світових цін на енергоносії через блокаду Ормузької протоки.

Нагадаємо, у понеділок Сполучені Штати оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

Йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває в танкерах. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.

Це рішення розкритикували європейські союзники Вашингтона, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.