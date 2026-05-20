Польська прокуратура розкрила деталі виїзду розшукуваного ексміністра Зьобро в США

У Національній прокуратурі Польщі розповіли, звідки ексміністр юстиції та колишній генпрокурор країни Збігнев Зьобро, який отримав політичний прихисток в Угорщині від колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, виїхав до США.

Про це сказав під час пресконференції у середу, 20 травня, речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

За словами Новака, 9 травня Зьобро вилетів до США з аеропорту в італійському Мілані.

"Вже кілька днів ми маємо підтверджену інформацію, що Збігнев Зьобро 9 травня вилетів з Мілана до Нью-Йорка. Якби підозрюваний Збігнев Зьобро перебував у розшуку Інтерполу, про що ми просили з 10 лютого, така поїздка була б неможливою", – сказав він.

Він додав, що надання Зьобро допомоги є злочином з точки зору польського законодавства.

Ексміністр з осені отримав політичний притулок в Угорщині за уряду Орбана – проте після зміни влади у Будапешті його політичний захист опинився під питанням.

У квітні 2026 року група депутатів Сейму Польщі з керівної коаліції виступила з ініціативою притягнення Зьобро до відповідальності через механізм спецсуду для топпосадовців.

Також зазначимо, що паралельно з тим, як ексміністр юстиції Польщі виїхав до США, 10 травня його заступник Марчин Романовський, якого Польща оголосила у розшук, "зник" з квартири у Будапешті, де проживав з часу виїзду до Угорщини.