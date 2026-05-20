ЗМІ: до нового "мініпакета" санкцій проти Росії може потрапити патріарх Кирил

Цього тижня посли країн Європейського Союзу мають обговорити "мініпакет" санкцій, спрямований проти близько десяти осіб, яких раніше захищав уряд колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана, а також проти кількох російських суден.

Про це стало відомо Euronews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, новий уряд Угорщини начебто висловив готовність дозволити Європейському Союзу ввести санкції проти глави Російської православної церкви Кирила Гундяєва (патріарха Кирила) та інших осіб, яких раніше захищав Орбан.

Цей крок може відкрити шлях до включення однієї з найвпливовіших релігійних постатей Росії до чорного списку ЄС. За словами посадовців, "мініпакет" санкцій вже готується.

Як зазначається, ЄС вперше спробував внести Гундяєва до чорного списку у 2022 році, звинувативши його у підтримці повномасштабного вторгнення в Україну та поширенні ревізіоністської пропаганди. Але Угорщина під керівництвом Орбана заблокувала цю ініціативу, назвавши її питанням релігійної свободи.

Тепер Брюссель сподівається, що новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр дозволить ухвалити це рішення.

"Санкції, які підірвали б економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладення приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію з метою припинення цієї війни", – заявив близький соратник Мадяра, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту Мартон Хайду.

Спочатку до списку санкцій були додані й інші російські особи, але згодом їх було вилучено за наполяганням Орбана, зокрема міністра спорту РФ Михаїла Дегтярьова та олігарха В’ячеслава Кантора. Тепер їх можуть знову включити до списку.

"Перегляд списку імен не є чимось незвичним", – сказав один зі співрозмовників.

Крім того, пропозиція також спрямована на кілька суден "тіньового флоту", які Росія використовує для обходу західних обмежень на продаж нафти.

Як писала "Європейська правда", під час засідання Європейської ради 18–19 червня в Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять, зокрема, перспективи вступу України до ЄС, новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії та перемовини про мир в Україні.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 11 травня розповіла, що може увійти до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії.