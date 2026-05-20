Оппонентка Стармера раскритиковала его за ослабление санкций против РФ

Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох раскритиковала премьер-министра Кира Стармера за внедрение исключения из санкций против России, позволяющего импорт некоторых видов топлива, изготовленных из российской нефти.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время слушаний в Палате общин, передает Sky News.

Британский премьер-министр столкнулся с критикой в парламенте из-за решения о выдаче лицензии, которая ослабляет нефтяные санкции против России.

Лидер британских консерваторов обвинила Стармера в "снисхождении" в пользу России.

"Теперь он решает покупать грязную российскую нефть. Эти деньги будут использованы для финансирования убийств украинских солдат. Разве ему не стыдно?" – заявила Баденох в своем выступлении.

Стармер опроверг ее слова, заявив, что решение правительства не означает отмену санкций против России.

"Речь не идет об отмене действующих санкций любым способом. И мы будем продолжать работать с нашими союзниками над дальнейшими пакетами санкций", – ответил глава правительства.

Он также призвал свою оппонентку "не искажать" факты.

Исключение из санкций против России, введенное британским правительством, вступает в силу в среду. Лицензия не имеет конкретного срока действия и будет регулярно пересматриваться. Отмечается, что Лондон пошел на такой шаг на фоне роста мировых цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива.

Напомним, в понедельник Соединенные Штаты объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Это решение раскритиковали европейские союзники Вашингтона, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.