США зняли санкції з російської нафти, яка вже у морі на танкерах

Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне оголошення 12 березня розмістив Мінфін США.

Управління з контролю за зовнішніми активами (OFAC) опублікувало документ із назвою "Дозвіл на доставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з РФ, що завантажена на судна станом на 12 березня 2026 року". Виняток із санкцій для цієї нафти діятиме до 11 квітня.

Рішення ухвалене на тлі глобального зростання цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й удари останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у власній заяві підкреслив, що йдеться про тимчасовий крок, який дозволить зацікавленим країнам придбати російську нафту, яка вже у морі.

"Цей вузькоспрямований, короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перевозилася, і не надасть значних фінансових переваг російській владі, яка отримує більшість своїх енергетичних прибутків з податків, які стягуються на місці видобутку", – зазначив він.

.@POTUS is taking decisive steps to promote stability in global energy markets and working to keep prices low as we address the threat and instability posed by the terrorist Iranian regime.



To increase the global reach of existing supply, @USTreasury is providing a temporary… – Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) March 12, 2026

Раніше США на тлі цих подій дозволили Індії відновити купівлю російської нафти, а також частково вивільнять свої нафтові резерви для стабілізації світових цін.

Румунія звернулася до США з проханням дозволити відновити роботу нафтопереробного заводу Petrotel, що належить підсанкційному "Лукойлу".

Сам Дональд Трамп, водночас заявив, що США виграють від зростання цін на нафту.