Туск заявил, что будет сотрудничать с Мадьяром в выработке общей позиции по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром в Варшаве заявил, что лидеры будут сотрудничать в выработке "общей европейской позиции" по Украине и придерживаются схожих взглядов на этот вопрос.

Как пишет "Европейская правда", об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с Мадьяром в столице Польши, передает PAP.

Премьер-министр Венгрии посещает Польшу с двухдневным визитом, направленным на перезагрузку отношений. Это также первая зарубежная поездка Мадьяра в качестве главы правительства.

После переговоров в Варшаве польский премьер заявил, что рассчитывает на "дружеское, а при необходимости и критическое" сотрудничество с Будапештом, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

"Я думаю, что мы сможем очень быстро выработать общую позицию", – добавил Туск.

По словам главы польского правительства, речь идет также о процессе вступления Украины в ЕС, который поддерживает Варшава.

"Украина очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении. Украина решительно стремится к членству в Европейском Союзе. Польша полностью поддерживает эти планы", – заявил Туск.

Он подчеркнул, что он и Мадьяр привержены соблюдению всех правил, которые также применялись к Польше, когда страна вступала в ЕС.

Сам венгерский премьер назвал Украину жертвой войны, которая имеет право защищаться "любыми средствами", чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет.

По мнению Мадьяра, приоритетным сейчас является прекращение военных действий между Россией и Украиной.

"Затем нужно заключить мир, который будет стабильным и который будет гарантировать именно международное сообщество", – отметил премьер Венгрии.

Мадьяр ранее заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне в Закарпатье, чтобы обсудить вопросы меньшинств.

