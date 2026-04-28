Мадяр прийняв мера Берегова і пропонує зустріч із Зеленським на Закарпатті

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прийняв у себе мера українського міста Берегове на Закарпатті та обговорив з ним ситуацію угорської меншини, а також запропонував провести першу зустріч з президентом України у Берегові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Facebook.

Мадяр розповів, що прийняв у своєму офісі мера українського міста Берегове Золтана Баб’яка і вони говорили про становище закарпатських угорців.

"Ми погоджуємося у тому, що в інтересах угорців, які проживають на Закарпатті – перезапустити відносини між Угорщиною та Україною. На основі цього я ініціюю зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно – у Берегові", – зазначив політик.

"Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України… Якщо ці питання вдасться вирішити, ми точно зможемо розпочати новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах", – додав Мадяр.

Він зазначив, що вважає запропоновані Україною компроміси щодо освітніх питань у 2025 році "перспективними, але недостатніми".

На думку Мадяра, ситуація з тим, що мовою іспитів в Україні та інших офіційних процедур є лише державна українська, є несправедливою, і угорська громада у місцях компактного проживання повинна була б отримати можливість використовувати рідну мову.

Нагадаємо, Петер Мадяр одразу після перемоги опозиційної "Тиси" на виборах заявив, що для налагодження добросусідських відносин з Україною питання нацменшин потребуватиме врегулювання.

У 2024 році Угорщина висунула Україні 11 вимог щодо нацменшин як умову для підтримки початку переговорів про вступ у ЄС.

