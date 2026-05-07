Москва каже, що Вірменію затягують в "антиросійську орбіту" ЄС

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Вірменія втягується в те, що вона назвала "антиросійською орбітою" Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Захарової наводить Reuters.

Як зазначила речниця російського МЗС, Вірменія, за згодою свого керівництва, приєднується до того, що вона назвала "агресивними євроатлантичними стандартами".

"Такий курс неминуче призведе до негативних політичних та економічних наслідків для Вірменії", – сказала вона на брифінгу.

В останні роки Вірменія прагнула поглибити зв’язки з ЄС, зокрема, прийнявши 4 травня в Єревані саміт Європейської політичної спільноти, а після того – саміт ЄС-Вірменія.

Відносини між Росією та Вірменією стають дедалі напруженішими з того часу, як у вересні 2023 року Азербайджан силою відвоював свій регіон Нагірний Карабах, незважаючи на присутність там російських миротворців.

Як відомо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС.

Повідомляли також, що у Єревані відбувся перший в історії саміт Вірменія-ЄС.

ЄС у декларації саміту з Вірменією підтвердив визнання європейських прагнень вірменського народу і заявив про підтримку Єревана у прагненні активізувати двостороннє партнерство.

Після саміту секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що у відносинах між Вірменією та ЄС "відбулася революція".