В МИД России требуют от Армении разъяснений относительно того, куда она идет

В МИД РФ заявили, что для Москвы неприемлема линия, которую проводит руководство Армении в отношении её внешнеполитического курса, и требуют разъяснений по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в среду заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Выступая после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности РФ, Галузин сказал, что на встрече обсудили состояние и перспективы отношений с Арменией.

"Мы за то, чтобы прояснилось, куда движется Армения", – заявил он журналистам в Москве.

Галузин отметил, что в Москве не могут принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство.

"А именно – линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет к членству в Европейском союзе. Такие подходы нас не устраивают. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", – заявил российский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что каких-либо конкретных деталей относительно сроков, отведенных Армении для выбора между ЕАЭС и ЕС, нет.

Напомним, в начале мая в Ереване состоялся саммит Европейского политического сообщества, а также первый в истории саммит Армения-ЕС. В российском МИД усмотрели в этом попытки Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

Лидер России Владимир Путин 9 мая перешел к угрозам "украинским сценарием" в адрес Армении.

7 июня в Армении состоятся парламентские выборы. В случае новой победы глава правительства Никол Пашинян получит мандат на воплощение своей политики, в которую входит и сближение с ЕС.

Подробнее на эту тему читайте в статье "ЕП": Новый враг Кремля: как Россия пытается сменить власть в Армении и при чем здесь ЕС