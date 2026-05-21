Рубіо перед зустріччю міністрів НАТО заявив про розчарування Альянсом

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Про це він заявив перед вильотом до Швеції для участі у зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, передає "Європейська правда".

Журналісти запитали очільника Держдепу про потенційне скорочення американських військ в Європі. Рубіо відмовився робити будь-які оголошення з цього приводу. У цьому контексті він згадав про розчарування союзниками через військові дії проти Ірану.

"Не думаю, що когось здивує те, що Сполучені Штати, а зокрема президент, зараз дуже розчаровані НАТО та тим, що це означає. Я був рішучим прихильником НАТО протягом усієї своєї кар’єри. Я захищав його, я вважаю його важливим", – сказав держсекретар.

Він пояснив, що Альянс є корисним для США, оскільки надає додаткові військові можливості під час операцій на Близькому Сході. Однак під час ударів по Ірану більшість європейських союзників відмовилися виконувати цю роль, заявив посадовець.

"Це (НАТО – ред.) дає нам бази в регіоні, які дозволяють нам проєктувати силу під час надзвичайних ситуацій на Близькому Сході чи деінде. Тож коли це є ключовим обґрунтуванням того, чому ми в НАТО, а потім є такі країни, як Іспанія, які відмовляють нам у використанні цих баз, то тоді навіщо ми в НАТО?", – сказав Рубіо.

Він додав, що США не вимагають від європейських країн відправляти війська до Ірану чи надавати військові засоби, але союзники нібито відмовляються робити "будь-що".

Рубіо доєднається до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО пройде 21-22 травня у Гельсінгборзі у Швеції. Зустріч відбувається на тлі посиленої напруженості між США та європейськими членами НАТО.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

На тлі суперечок із союзниками Трамп ухвалив рішення щодо скорочення військового контингенту США в Німеччині. Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.